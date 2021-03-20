В Украине за сутки опять более 15 тыс. новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.
Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 369 человек;
- летальных случаев – 260;
- выздоровели – 5 190 человек;
- осуществлено тестирований за сутки – 114 719 (в том числе методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521).
За все время эпидемии в Украине:
- заболело – 1 535 218 человек;
- выздоровели – 1 253 972 лица;
- летальных исходов – 29 775;
- проведения ПЦР-тестов – 7 624 537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 1070 случаев;
- Винницкая область – 823 случая;
- Волынская область – 240 случаев;
- Днепропетровская область – 1104 случая;
- Донецкая область – 583 случая;
- Житомирская область – 1082 случай;
- Закарпатская – 366 случаев;
- Запорожская область – 485 случаев;
- Ивано-Франковская область – 410 случаев;
- Киевская область – 1036 случаев;
- Кировоградская область – 137 случаев;
- Луганская область – 115 случаев;
- Львовская область – 1180 случаев;
- Николаевская область – 408 случаев;
- Одесская область – 1037 случаев;
- Полтавская область – 400 случаев;
- Ровенская область – 432 выпады;
- Сумская область – 564 случая;
- Тернопольская область – 598 случаев;
- Харьковская область – 754 случая;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 871 случай;
- Черкасская область – 582 случая;
- Черновицкая область – 539 случаев;
- Черниговская область – 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // БуквыTweet