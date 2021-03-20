В Украине за сутки опять более 15 тыс. новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 19 марта, в Украине зафиксировали 15 292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 4 369 человек;
  • летальных случаев – 260;
  • выздоровели – 5 190 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 114 719 (в том числе методом ПЦР – 50 800, методом ИФА – 23 398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 521).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 535 218 человек;
  • выздоровели – 1 253 972 лица;
  • летальных исходов – 29 775;
  • проведения ПЦР-тестов – 7 624 537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киев (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1070 случаев;
  • Винницкая область – 823 случая;
  • Волынская область – 240 случаев;
  • Днепропетровская область – 1104 случая;
  • Донецкая область – 583 случая;
  • Житомирская область – 1082 случай;
  • Закарпатская – 366 случаев;
  • Запорожская область – 485 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 410 случаев;
  • Киевская область – 1036 случаев;
  • Кировоградская область – 137 случаев;
  • Луганская область – 115 случаев;
  • Львовская область – 1180 случаев;
  • Николаевская область – 408 случаев;
  • Одесская область – 1037 случаев;
  • Полтавская область – 400 случаев;
  • Ровенская область – 432 выпады;
  • Сумская область – 564 случая;
  • Тернопольская область – 598 случаев;
  • Харьковская область – 754 случая;
  • Херсонская область – 90 случаев;
  • Хмельницкая область – 871 случай;
  • Черкасская область – 582 случая;
  • Черновицкая область – 539 случаев;
  • Черниговская область – 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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