В Украине за сутки зафиксировали 4661 случай заражения COVID-19

По состоянию на 9 утра субботы, 3 октября, в Украине за сутки зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

За прошлые сутки, вследствие заражения коронавирусом, умерли 92 пациента. Выздоровели и выписаны – 2146 человек.

На сегодняшний день в стране более 119 тысяч украинцев, которые еще болеют COVID-19.

С начала эпидемии в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев заражения.

За сутки наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киеве (441), Львовской области (206), Харьковской области (516), Одесской области (310) и Днепропетровской области (297). // Буквы