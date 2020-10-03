В Украине за сутки зафиксировали 4661 случай заражения COVID-19
По состоянию на 9 утра субботы, 3 октября, в Украине за сутки зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны.
За прошлые сутки, вследствие заражения коронавирусом, умерли 92 пациента. Выздоровели и выписаны – 2146 человек.
На сегодняшний день в стране более 119 тысяч украинцев, которые еще болеют COVID-19.
С начала эпидемии в Украине зафиксировано более 222 тысяч случаев заражения.
За сутки наибольшее количество новых случаев было зафиксировано в Киеве (441), Львовской области (206), Харьковской области (516), Одесской области (310) и Днепропетровской области (297). // БуквыTweet