На Буковині у ДТП загинув 29-річний водій (фото)

Ввечері 26 грудня у межах села Костичани трапилася аварія, внаслідок якої загинув 29-річний місцевий житель.

За вказаною адресою виїхали співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції.

Правоохоронці з’ясували, що 29-річний водій автомобіля «ВАЗ 2106» під час руху у селі Костичани не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся із деревом. У результаті ДТП чоловік отримав численні травми та помер під час надання медичної допомоги.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області