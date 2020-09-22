В Украине за сутки зафиксировано 2884 новых случая COVID-19

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в Украине подтверждено 2884 новых случая коронавируса COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга аппарата СНБО Украины.

Наибольшее количество новых случаев выявили: в Харьковской области (372), Тернопольской области (293), Львовской области (275), Киеве (270), Одесской области (233), Киевской области (140), Черновицкой области (139), Ивано-Франковской области (137), Хмельницкой области (114), Ровенской области (111).

За сутки скончались еще 59 человек. С начала вспышки в Украине от осложнений COVID-19 умерли 3642 человека.

В то же время выздоровели за сутки еще 1717 пациентов, что является рекордным показателем за все время эпидемии COVID-19 в Украине. В общей сложности коронавирус в Украине преодолели 79 901 пациент.

В общей сложности в Украине зафиксировано 181 237 случаев заражения COVID-19.

Как рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, за сутки было проведено 42 478 тестирований на коронавирус (из них 20 781 – методом ПЦР).

Согласно данным МОЗ Украины, коронавирусная болезнь обнаружена:

• Винницкая область – 5377 случаев;

• Волынская область – 7031 случай;

• Днепропетровская область – 4218 случаев;

• Донецкая область – 2505 случаев;

• Житомирская область – 5121 случай;

• Закарпатская область – 9265 случаев;

• Запорожская область – 3034 случая;

• Ивано-Франковская область – 12 675 случаев;

• Кировоградская область – 1005 случаев;

• г. Киев – 20 028 случаев;

• Киевская область – 8020 случаев;

• Львовская область – 18 793 случая;

• Луганская область – 767 случаев;

• Николаевская область – 2572 случая;

• Одесская область – 11 843 случая;

• Полтавская область – 1575 случаев;

• Ровенская область – 11 353 случая;

• Сумская область – 3184 случая;

• Тернопольская область – 11 732 случая;

• Харьковская область – 15 505 случаев;

• Херсонская область – 837 случаев;

• Хмельницкая область – 4937 случаев;

• Черновицкая область – 13 304 случая;

• Черкасская область – 3145 случаев;

• Черниговская область – 3411 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 22 сентября в Центр поступило 3131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 245 710 сообщений о подозрении на COVID-19. // Буквы