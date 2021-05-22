В Україні – 4 606 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 21 травня, в Україні зафіксували 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19. Серед них — 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 665 осіб;

летальних випадків – 178;

одужало – 12 586 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 27 443 особи,

методом ІФА – 11 957 осіб,

експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 2 179 988 осіб;

одужало – 1 941 625 особи;

летальних випадків – 49 279;

проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях. // Букви