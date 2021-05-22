В Україні – 4 606 нових випадків коронавірусу
За минулу добу, 21 травня, в Україні зафіксували 4 606 нових випадків захворювань на коронавірус COVID-19. Серед них — 269 дітей та 108 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 665 осіб;
- летальних випадків – 178;
- одужало – 12 586 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 27 443 особи,
- методом ІФА – 11 957 осіб,
- експрес-тестами – 23 350 осіб.
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 2 179 988 осіб;
- одужало – 1 941 625 особи;
- летальних випадків – 49 279;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях. // Букви
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