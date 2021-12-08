На Уманщині авто влетіло у дерево, водій загинув (фото)

У дорожньо-транспортній пригоді загинув 26-річний житель села Зелений Гай. Водій не впорався з керуванням. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Автопригода сталася 6 грудня неподалік села Харківка Уманського району. Попередньо правоохоронці встановили, що водій ВАЗ-21099 не впорався з керуванням, транспортний засіб занесло за межі проїжджої частини й відкинуло у кювет, де автомобіль в’їхав у дерево.

26-річний житель села Зелений Гай від отриманих травм загинув на місці події. Рятувальники деблокували загиблого водія з автомобіля.

Слідчі у справах ДТП з постраждалими розслідують кримінальне провадження передбачене ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Шановні водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху! У зв’язку зі змінами погодних умов, враховуйте стан дорожнього покриття. Бережіть себе та життя всіх учасників дорожнього руху!

Сектор комунікації поліції Черкаської області