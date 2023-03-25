На Харківщині водій загинув у авто, яке підірвалося на міні (фото)
Інцидент стався в селі Шестаково Чугуївського району.
У Харківській області місцевий водій став черговою жертвою російського снаряда: чоловік випадково наїхав на міну й підірвався на смерть.
Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, а також за фактом умисного вбивства (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 25 березня в с. Шестакове Чугуївського району автомобіль під керуванням 70-річного водія наїхав на протитанкову міну і підірвався. Чоловік помер на місці. // УНІАНTweet