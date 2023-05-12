Поліцейські Кам’янського розшукують 15-річну дівчину яка 11 травня близько 10:00 дівчина пішла гуляти та до теперішнього часу не повернулася

11 травня близько 10:00 дівчина пішла гуляти та до теперішнього часу додому не повернулася.

Прикмети: зріст 170 см, середньої статури, очі карі, волосся русяве довге.

Особливі прикмети: носить окуляри у чорній оправі, на зубах брекети.

Була одягнена: чорна водолазка, чорні штани, чорна туніка з малюнком “голова білого ведмедя”, чорні кросівки з білою підошвою.

При собі мала чорний маленький рюкзак.

Прохання до всіх, кому відоме місце перебування неповнолітньої Юлії Мар’янченко, повідомити до Кам’янського РУП за телефонами 096 586 94 41 або на спецлінію “102”.

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області