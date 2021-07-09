В Україні – 655 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 8 липня, в Україні зафіксували 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 31, медпрацівників – 37.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 396 осіб. Водночас, одужало – 885 осіб, а летальних випадків зафіксовано 12.

За добу було протестовано 18 341 особу методом ПЛР, 7 954 особи – методом ІФА, 15 312 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 240 246 осіб; одужало – 2 176 110 осіб; летальних випадків – 52 572; проведено ПЛР-тестувань – 11 001 742.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) та Львівській (39) областях. // Букви