В Україні – 737 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 15 липня, в Україні зафіксували 737 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 50, медпрацівників – 16.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 422 особи. Водночас, одужало – 616 осіб, а летальних випадків зафіксовано 17.

За добу було протестовано 18 276 осіб методом ПЛР, 8 942 особи – методом ІФА, 14 372 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 243 605 осіб; одужали – 2 180 281 особа; летальних випадків – 52 702; проведено ПЛР-тестувань – 11 120 046.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (24), Одеській (95), Донецькій (37), Полтавській (32) та Київській (30) областях. // Букви