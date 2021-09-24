В Україні – 9058 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 23 вересня, в Україні зафіксували 9058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 849 дітей та 137 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 2 060 осіб. Водночас одужало – 2 415 осіб, а летальних випадків зафіксовано 140.

За добу було протестовано 40 578 осіб методом ПЛР, 10 574 особи – методом ІФА, 31 029 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 379 483 осіб; одужали – 2 240 388 осіб; летальних випадків – 55 424; проведено ПЛР-тестувань – 12 633 853.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях. // Букви