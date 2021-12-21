В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків захворювання COVID-19

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 061 особа;

летальних випадків – 346;

одужало – 18 850 осіб.

110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 616 716 осіб;

одужало – 3 357 405 осіб;

летальних випадків – 93 608;

проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.