В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків захворювання COVID-19

Також за минулу добу:
-
госпіталізовано – 1 061 особа;
-
летальних випадків – 346;
-
одужало – 18 850 осіб.
- 110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей.
За весь час пандемії в Україні:
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захворіло – 3 616 716 осіб;
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одужало – 3 357 405 осіб;
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летальних випадків – 93 608;
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проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.