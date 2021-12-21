В Україні зафіксовано 6 029 нових випадків захворювання COVID-19

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За добу 20 грудня в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Зокрема захворіло 390 дітей, та 180 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 061 особа;
  • летальних випадків – 346;
  • одужало – 18 850 осіб.
  • 110 740 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримало 36 056 людей.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 616 716 осіб;
  • одужало – 3 357 405 осіб;
  • летальних випадків – 93 608;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 532 593.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей, отримали додаткову дозу – 171 людина. Загалом проведено 27 484 089 щеплень.

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