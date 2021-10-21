В Україні оголошено штормове попередження: стихія омине тільки одну область

За даними Sinoptik.ua, 20–21 жовтня на всій території України, за винятком Запорізької області, встановиться вітряна погода.

Вдень пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с, у західних областях і Карпатах – 24–25 м/с.

Піші прогулянки в паркових зонах і старих скверах краще відкласти, на вулицях намагайтеся триматися подалі від хитких рекламних конструкцій, а вікна не варто залишати відкритими навіть на провітрювання.

Максимально уважними радимо бути жителям східних регіонів, Київської, Тернопільської, Вінницької та Житомирської областей: там, крім штормового вітру, зберігається «помаранчевий» рівень пожежонебезпеки.