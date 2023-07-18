В Україні оголосили штормове попередження (карта)

У більшості областей сьогодні діє І рівень небезепечності.

На сьогодні, 18 липня, майже по всій Україні оголосили штормове попередження. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

“Вранці та вдень 18 липня в Україні, крім південного сходу, грози”, – йдеться у попередженні.

Також синоптики зазначають, що вдень у більшості центральних, Сумській та Харківській областях при грозах місцями очікуються шквали зі швидкістю 15-20 м/с.

І рівень небезпечності, жовтий, оголошено повсюдно, окрім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та Криму.

Погода сьогодні – прогноз по Україні

Укргідрометцентр прогнозує, що сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вітер очікується переважно північно-західний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

Температура вдень у західних та північних областях опуститься до 23-28°, на решті території буде спека до 29-34°.

У Києві та області на сьогодні також оголосили І рівень небезпечності. За даними синоптиків, вранці та вдень очікується короткочасний дощ та гроза.

Нагадаємо, що під час грози варто зачинити вікна та не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері. // УНІАН