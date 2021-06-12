В Україні – понад 1 274 нових випадків COVID-19

За минулу добу, 11 червня, в Україні зафіксували 1 274 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них — 40 дітей та 53 медпрацівники.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 709 осіб. Летальних випадків зафіксовано 69, при цьому, одужало – 4 905 осіб.

За добу було протестовано: 26 999 осіб методом ПЛР, 10 910 осіб методом ІФА, 16 912 осіб експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні: захворіло – 2 222 701 особа; одужало – 2 125 685 осіб; летальних випадків – 51 646; проведено ПЛР-тестувань – 10 487 410.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях. // Букви