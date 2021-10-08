В Україні – понад 16 тис. нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 7 жовтня, в Україні зафіксували 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 1 553 дітей та 431 медпрацівник.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 3 526 осіб. Водночас одужало – 4 720 осіб, а летальних випадків зафіксовано 241.

За добу було протестовано 53 211 осіб методом ПЛР, 10 100 осіб – методом ІФА, 43 558 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 514 005 осіб; одужали – 2 282 482 особи; летальних випадків – 58 081; проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 721 випадок;

Вінницька область – 302 випадки;

Волинська область – 395 випадків;

Дніпропетровська область – 1 345 випадків;

Донецька область – 949 випадків;

Житомирська область – 550 випадків;

Закарпатська область – 149 випадків;

Запорізька область – 808 випадків;

Івано-Франківська область – 381 випадок;

Київська область – 525 випадків;

Кіровоградська область – 103 випадки;

Луганська область – 658 випадків;

Львівська область – 1 237 випадків;

Миколаївська область – 342 випадки;

Одеська область – 1 418 випадків;

Полтавська область – 574 випадки;

Рівненська область – 562 випадки;

Сумська область – 845 випадків;

Тернопільська область – 614 випадки;

Харківська область – 1 025 випадків;

Херсонська область – 716 випадків;

Хмельницька область – 608 випадків;

Черкаська область – 582 випадки;

Чернівецька область – 611 випадків;

Чернігівська область – 342 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // Букви