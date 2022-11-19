В Україні складено інтерактивну карту закладів, які можуть працювати попри вимкнення світла

В Україні склали інтерактивну карту із закладами, які можуть працювати навіть попри вимкнення електрики. На карті відмічені магазини, кафе, коворкінги, кав‘ярні, пункти щеплення та інші заклади з автономним живленням. Де її можна знайти для користування під час виключення світла?

Віялові, аварійні та стабілізаційні відключення світла діють майже у всіх областях України. Людям доводиться стикатися із закритими магазинами, аптеками, відділеннями пошти. Також складно знайти кафе чи коворкінг, де можна попрацювати кілька годин із комп’ютером.

Втім, в Україні багато торгових точки та закладів змогли розв’язати проблему з відключенням електрики та працюють навіть при вимкненні світла. Тепер ці точки можна знайти на інтерактивній карті. Мапа доступна як на сайті, так і в додатку.

«Більшість заправок мають власні генератори та повністю автономно забезпечують себе електроенергією. На «Новій пошті» можна розрахуватися та отримати посилку за допомогою мобільного застосунку. Comfy та «Фокстрот» оновлюють інформацію про роботу своїх магазинів в «ЛУН Місто», а також зазначили там ті, що мають можливість працювати автономно. Мережа магазинів «Сільпо» також вже мають генератори на основних точках та найближчим часом планують розширювати цю мережу», – кажуть розробники карти.

Також на мапу кожен може додати інформацію про роботу свого бізнесу: для цього треба заповнити анкету за цим посиланням. Представникам мережевого бізнесу потрібно написати на пошту [email protected] для реєстрації. Зараз найбільше точок є в Києві, проте почали з’являтися магазини, що працюють і в інших містах: Львові, Харкові, Дніпрі тощо. Зауважимо, що карта постійно оновлюється, і її творці закликають власників торгових точок додавати позначки про свої заклади.

Раніше ми повідомляли, що в суботу, 19 листопада, всі регіони України відчують на собі планові відключення світла. При цьому аварійні відключення в “Укренерго” не прогнозують. // informator.ua