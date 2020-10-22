Под Киевом выскочивший на дорогу лось убил пассажира легковушки

Под Киевом выскочивший на дорогу лось спровоцировал смертельное ДТП. Его жертвами стал и «виновник» инцидента, и пассажир Renault.

Как сообщили в Facebook Вартові Еспресо, встреча легковушки и животного произошла в районе села Рудня-Шпилевская на трассе Киев — Иванков.

Водитель не успел затормозить и сбил лося, а тот от удара вылетел на капот и пробил лобовое стекло авто.

36-летний водитель выжил — его с множественными травмами доставили в больницу, а пассажира насмерть придавило лосиной тушей. // Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»