У Росії розбився літак Міг-31, який є носієм ракет надвисокої дальності (відео)

Російський винищувач МіГ-31 розбився в Мурманській області РФ.

Про це повідомляє Meduza.

У літака під час планового польоту, за попередніми даними, спалахнув один з двигунів. Винищувач впав в озеро.

Пілоти, ймовірно, катапультувалися. Очевидці стверджують, що в районі падіння літака бачили двох парашутистів.

Міноборони РФ підтвердило падіння літака. Там заявили, що винищувач виконував навчальний політ.

Зазначимо, що МіГ-31 — радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії. Ці винищувачі є носіями ракет Х-47М Кинджал і Р-37. Х-47М Кинджал – це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс, за зовнішнім виглядом схожий до балістичного ОТРК Іскандер. Р-37 – це радянська ракета класу повітря-повітря великої дальності понад 300 км.