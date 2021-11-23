«Слугу» на Porsche, який їхав на засідання про порушення ПДР, зупинили… за порушення ПДР

У Харкові зупинили Porsche Panamera за порушення ПДР.

За кермом опинився нардеп-слуга Олександр Куницький, він же ZPSanek, який… поспішав на виїзне засідання комітету Верховної Ради, де розглядалися питання посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та ДТП.

Цікавий момент, нардеп порушив ПДР на тому самому перехресті (Сумська, 2), де скоїла жахливу аварію Зайцева у 2017 р.

Крім цього, Куницький попросив відкласти розгляд до вечора, оскільки поспішав. А ввечері до управління патрульної поліції надіслав свого адвоката. // Вартові еспресо