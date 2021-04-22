В Україні виявили 16 235 випадків COVID-19 за добу, померли 470 людей

Найбільше людей захворіли у Києві та на Харківщині.

Минулої доби, 21 квітня, в Україні провели 46 516 ПЛР-тестувань і підтвердили 16 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 663 дитини та 319 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За добу одужала 18 831 особа, було госпіталізовано 3 904 пацієнтів, 470 людей з ковідом померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 673), Харківській (1 333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.