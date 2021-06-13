В Україні за добу — 857 нових випадків захворювання на COVID-19
За добу, 12 червня, в Україні зафіксовано 857 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 17 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 684 особи;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 652 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 17 138 осіб,
- методом ІФА – 4 226 осіб,
- експрес-тестами – 9 893 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 223 558 осіб;
- одужало – 2 127 337 осіб;
- летальних випадків – 51 679;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. // БуквиTweet