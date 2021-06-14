В Україні за добу зафіксовано 420 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 13 червня, зафіксовано 420 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 32 дитини та 2 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 464 особи;
- летальних випадків – 13;
- одужало – 3 328 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 17 856 (зокрема методом ПЛР – 11 638, методом ІФА – 1 589);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 629.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 223 978 осіб;
- одужало – 2 130 665 осіб;
- летальних випадків – 51 692;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 89 випадків;
Вінницька область – 11 випадків;
Волинська область – 18 випадків;
Дніпропетровська область – 18 випадків;
Житомирська область – 24 випадки;
Закарпатська область – 2 випадки;
Запорізька область – 44 випадки;
Івано-Франківська область – 9 випадків;
Київська область – 30 випадків;
Кіровоградська область – 8 випадків;
Луганська область – 4 випадки;
Львівська область – 16 випадків;
Миколаївська область – 42 випадки;
Одеська область – 13 випадків;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 11 випадків;
Сумська область – 9 випадків;
Тернопільська область – 27 випадків;
Харківська область – 5 випадків;
Херсонська область – 4 випадки;
Черкаська область – 9 випадків;
Чернівецька область – 15 випадків;
Чернігівська область – 1 випадок.Tweet