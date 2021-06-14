В Україні за добу зафіксовано 420 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 13 червня, зафіксовано 420 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 32 дитини та 2 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 464 особи;

летальних випадків – 13;

одужало – 3 328 осіб;

здійснено тестувань за добу – 17 856 (зокрема методом ПЛР – 11 638, методом ІФА – 1 589);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 629.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 223 978 осіб;

одужало – 2 130 665 осіб;

летальних випадків – 51 692;

проведено ПЛР-тестувань – 10 516 186.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 89 випадків;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 18 випадків;

Дніпропетровська область – 18 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 44 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 30 випадків;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 4 випадки;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 13 випадків;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 27 випадків;

Харківська область – 5 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Черкаська область – 9 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 1 випадок.

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