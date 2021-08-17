В Україні за добу зафіксовано 890 нових випадків ковіду

Найбільше нових хворих виявили у Києві, Одеській та Харківській областях.

За добу 15 серпня в Україні зафіксовано 890 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 81 дитина і 10 медпрацівників.

За повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 379 осіб, від коронавірусу одужали 433 пацієнти, 27 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (127), Одеській (111), Харківській (86), Запорізькій (74) та Луганській (68) областях. // LB.ua