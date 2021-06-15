В Україні за минулу добу зафіксовано 1014 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 14 червня, зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них — 43 дитини та 51 медпрацівник.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 401 особу;

летальних випадків – 77;

одужало – 5 511 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 32 313 осіб,

методом ІФА – 10 428 осіб,

експрес-тестами – 211 991 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 224 992 особи;

одужало – 2 136 176 осіб;

летальних випадків – 51 769;

проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Букви