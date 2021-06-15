В Україні за минулу добу зафіксовано 1014 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 14 червня, зафіксовано 1014 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них — 43 дитини та 51 медпрацівник.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 401 особу;
- летальних випадків – 77;
- одужало – 5 511 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 32 313 осіб,
методом ІФА – 10 428 осіб,
експрес-тестами – 211 991 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 224 992 особи;
одужало – 2 136 176 осіб;
летальних випадків – 51 769;
проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.Tweet