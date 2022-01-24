В Україні за минулу добу зафіксовано 12 915 нових випадків COVID-19
За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 826, медпрацівників – 224 випадків.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Також за протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 1836 осіб;
- летальних випадків – 67;
- одужало – 2 430 осіб.
Загалом протягом пандемії в Україні:
- захворіло – 3 870 370 осіб;
- одужало – 3 585 338 осіб;
- померло – 99 282;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.
Також протягом 23 січня 22 541 особі було зроблено щеплення проти COVID-19.
Першу дозу отримали 8 280 осіб, другу дозу – 8 835 осіб, додаткову дозу отримали 87 особи, бустерну дозу – 5 339 осіб.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 164 118 осіб. З них першу дозу отримали 15 164 116 осіб, дві дози отримали 14 466 084 осіб, додаткову дозу – 13 108 особа, бустерну – 208 784 осіб.
Сумарно протягом вакцинації проведено 29 852 092 щеплення.