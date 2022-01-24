В Україні за минулу добу зафіксовано 12 915 нових випадків COVID-19

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових підтверджених випадки інфікування COVID-19. З них дітей – 1 826, медпрацівників – 224 випадків.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Також за протягом минулої доби:

госпіталізовано – 1836 осіб;

летальних випадків – 67;

одужало – 2 430 осіб.

Загалом протягом пандемії в Україні:

захворіло – 3 870 370 осіб;

одужало – 3 585 338 осіб;

померло – 99 282;

проведено ПЛР-тестувань – 17 523 330.

Також протягом 23 січня 22 541 особі було зроблено щеплення проти COVID-19.

Першу дозу отримали 8 280 осіб, другу дозу – 8 835 осіб, додаткову дозу отримали 87 особи, бустерну дозу – 5 339 осіб.

Загалом, з початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу було щеплено 15 164 118 осіб. З них першу дозу отримали 15 164 116 осіб, дві дози отримали 14 466 084 осіб, додаткову дозу – 13 108 особа, бустерну – 208 784 осіб.

Сумарно протягом вакцинації проведено 29 852 092 щеплення.