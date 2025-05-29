В Одесі 10-річного хлопчика вразило струмом на даху потягу

В Одесі 10-річний хлопчик зазнав ураження струмом після того, як виліз на дах потягу. Дитину госпіталізовано.

Джерело: ДСНС Одеської області та Олександр Перцовський

За повідомлення надзвичайників, інцидент трапився 28 травня на залізничній станції Одеси. Хлопчик виліз дах вантажного вагона, де його вдарило струмом.

Сила удару була такою, що дитину відкинуло під потяг. Рятувальники дістали дитину і передали медикам.

Глава правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський повідомив, що постраждалий – 10-річний хлопчик, на ім’я Дамір.

За його словами, дитина зазнала удару від електричної дуги. Як наслідок – уражено 60%.

“БАТЬКИ – зробіть все можливе, щоб пояснити хоча б базові закони фізики. Діти ж не хочуть вбиватись у муках чи страшно скалічуватичь, вони просто не розуміють. Не відтягуйте. Поговоріть із своєю малечею ВЖЕ СЬОГОДНІ”, – наголосив він.

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