В Україні за минулу добу зафіксовано 14 174 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 14 174 нових випадки COVID-19. Захворіли 750 дітей та 434 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 5 438 осіб;
- виписано з лікарень – 5 090 осіб;
- летальних випадків – 342;
- одужало – 7 386 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 579 906 осіб;
- одужало – 1 276 272 особи;
- летальних випадків – 30 773;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 300 випадків;
Вінницька область – 616 випадків;
Волинська область – 275 випадків;
Дніпропетровська область – 785 випадків;
Донецька область – 635 випадків;
Житомирська область – 453 випадки;
Закарпатська – 637 випадків;
Запорізька область – 603 випадки;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 813 випадків;
Кіровоградська область – 113 випадків;
Луганська область – 152 випадки;
Львівська область – 939 випадків;
Миколаївська область – 380 випадків;
Одеська область – 1 177 випадків;
Полтавська область – 450 випадків;
Рівненська область – 540 випадків;
Сумська область – 494 випадки;
Тернопільська область – 522 випадки;
Харківська область – 809 випадків;
Херсонська область – 128 випадків;
Хмельницька область – 994 випадки;
Черкаська область – 426 випадків;
Чернівецька область – 484 випадки;
Чернігівська область – 98 випадків.Tweet