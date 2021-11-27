В Україні за минулу добу зафіксовано 14 200 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 26 листопада, зафіксовано 14 200 нових випадків COVID-19. Захворіли 1 296 дітей та 212 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 305 осіб;
- летальних випадків – 568;
- одужало – 22 946 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 95 515 (зокрема методом ПЛР – 47 289, методом ІФА – 10 422);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 37 804.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 414 540 осіб;
- одужало – 2 899 967 осіб;
- летальних випадків – 84 717;
- проведено ПЛР-тестувань – 15 793 678.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1630 випадків;
Вінницька область – 823 випадки;
Волинська область – 596 випадків;
Дніпропетровська область – 866 випадків;
Донецька область – 1044 випадки;
Житомирська область – 360 випадків;
Закарпатська область – 414 випадків;
Запорізька область – 635 випадків;
Івано-Франківська область – 274 випадки;
Київська область – 698 випадків;
Кіровоградська область – 180 випадків;
Луганська область – 203 випадки;
Львівська область – 745 випадків;
Миколаївська область – 490 випадків;
Одеська область – 624 випадки;
Полтавська область – 904 випадки;
Рівненська область – 558 випадків;
Сумська область – 365 випадків;
Тернопільська область – 232 випадки;
Харківська область – 565 випадків;
Херсонська область – 219 випадків;
Хмельницька область – 626 випадків;
Черкаська область – 596 випадків;
Чернівецька область – 172 випадки;
Чернігівська область – 381 випадок.