В Україні за минулу добу зафіксовано 16 669 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 16 669 нових випадків COVID-19. Захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ Україні.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 838 осіб;
- летальних випадків – 362;
- одужало – 6 748 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 596 575 осіб;
- одужало – 1 283 020 осіб;
- летальних випадків – 31 135;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 267 випадків;
Вінницька область – 772 випадки;
Волинська область – 349 випадків;
Дніпропетровська область – 892 випадки;
Донецька область – 778 випадків;
Житомирська область – 1 136 випадків;
Закарпатська – 668 випадків;
Запорізька область – 488 випадків;
Івано-Франківська область – 512 випадків;
Київська область – 872 випадки;
Кіровоградська область – 184 випадки;
Луганська область – 141 випадок;
Львівська область – 1 032 випадки;
Миколаївська область – 377 випадків;
Одеська область – 1 235 випадків;
Полтавська область – 521 випадок;
Рівненська область – 626 випадків;
Сумська область – 613 випадків;
Тернопільська область – 531 випадок;
Харківська область – 918 випадків;
Херсонська область – 168 випадків;
Хмельницька область – 989 випадків;
Черкаська область – 509 випадків;
Чернівецька область – 543 випадки;
Чернігівська область – 548 випадків.Tweet