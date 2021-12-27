В Україні за минулу добу зафіксовано 1864 нових випадків захворювання COVID-19

За добу, 26 грудня, в Україні зафіксовано 1864 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З них 138 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 053 особи;

летальних випадків – 133;

одужало – 4 527 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 646 988 осіб;

одужало – 3 432 739 осіб;

летальних випадків – 94 971;

проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842.

Вакциновано проти COVID-19 29 476 людей. Першу дозу отримало 8 776 людей, другу дозу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну дозу – 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 людей, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, отримали дві дози – 13 414 061 людина, отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну дозу – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень. // Букви