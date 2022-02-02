В Україні за минулу добу зафіксовано 35 014 нових випадків COVID-19

За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 190 дітей та 940 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 314 осіб;
- летальних випадків – 204;
- одужало – 9 894 особи.
74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 4 130 277 осіб;
- одужало – 3 641 474 особи;
- летальних випадків – 100 599
- проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 373 130 людей, з них отримали першу дозу – 15 373 128 людей, отримали дві дози – 14 672 260 людей, отримали додаткову дозу – 17 892 людини, бустерну дозу – 377 548 людей. Загалом проведено 30 440 828 щеплень. // Букви