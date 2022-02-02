В Україні за минулу добу зафіксовано 35 014 нових випадків COVID-19

За добу 1 лютого в Україні зафіксовано 35 014 нових підтверджених випадків інфікування COVID-19. Захворіло 4 190 дітей та 940 медпрацівників.

Про це повідомили в МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 314 осіб;

летальних випадків – 204;

одужало – 9 894 особи. 74 592 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 25 177 людей, другу дозу – 27 248 людей, додаткову дозу отримали 717 людей, бустерну дозу – 21 450 людей.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 130 277 осіб;

одужало – 3 641 474 особи;

летальних випадків – 100 599

проведено ПЛР-тестувань – 18 206 854.