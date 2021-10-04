В Україні за минулу добу зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок COVID-19
В Україні за минулу добу, 3 жовтня, зафіксовано 4821 новий підтверджений випадок COVID-19. Захворіли 448 дітей та 50 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 092 особи;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 1 116 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 30 587 (зокрема методом ПЛР – 16 214, методом ІФА – 2 525);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 848.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 460 010 осіб;
- одужало – 2 264 523 особи;
- летальних випадків – 56 889;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 966 892.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 169 випадків;
Вінницька область – 95 випадків;
Волинська область – 203 випадки;
Дніпропетровська область – 393 випадки;
Донецька область – 259 випадків;
Житомирська область – 301 випадок;
Закарпатська область – 28 випадків;
Запорізька область – 294 випадки;
Івано-Франківська область – 108 випадків;
Київська область – 106 випадків;
Кіровоградська область – 22 випадки;
Луганська область – 85 випадків;
Львівська область – 295 випадків;
Миколаївська область – 221 випадок;
Одеська область – 215 випадків;
Полтавська область – 67 випадків;
Рівненська область – 80 випадків;
Сумська область – 241 випадок;
Тернопільська область – 239 випадків;
Харківська область – 592 випадки;
Херсонська область – 158 випадків;
Хмельницька область – 88 випадків;
Черкаська область – 94 випадки;
Чернівецька область – 410 випадків;
Чернігівська область – 58 випадків.