В Україні за минулу добу зафіксовано 5 072 нові випадки COVID-19
За минулу добу 16 січня було зафіксовано 5 072 нові випадки інфікування коронавірусною інфекцією. З них дітей – 407, медпрацівників – 72.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 213 осіб;
- летальних випадків – 78;
- одужало – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 759 530 осіб;
- одужало – 3 556 162 особи;
- летальних випадків – 98 361;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Також протягом січня 23 286 осіб отримали щеплення проти COVID-19. З них першу дозу вакцини отримали 8 034 особи, другу дозу – 10 930 осіб. Додаткову дозу отримали 105, бустерну – 4 217 українців.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 993 077 осіб, з них отримали першу дозу – 14 993 075, дві дози – 14 270 520 осіб, додаткову дозу отримали – 9 617 осіб, а бустерну – 99 165.
Загалом в Україні з початку вакцинальної кампанії проведено 29 372 377 щеплень.Tweet