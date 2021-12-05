В Україні за минулу добу зафіксовано 6 622 нові випадки COVID-19
В Україні за минулу добу, 4 грудня, зафіксовано 6 622 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом останньої доби в Україні:
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 497 477 осіб;
- одужало – 3 050 659 осіб;
- летальних випадків – 88 280;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 515;
- Вінницька область – 325;
- Волинська область – 235;
- Дніпропетровська область – 360;
- Донецька область – 289;
- Житомирська область – 361;
- Закарпатська область – 248;
- Запорізька область – 246;
- Івано-Франківська область – 204;
- Київська область – 535;
- Кіровоградська область – 156;
- Луганська область – 34;
- Львівська область – 259;
- Миколаївська область – 278;
- Одеська область – 440;
- Полтавська область – 190;
- Рівненська область – 163;
- Сумська область – 285;
- Тернопільська область – 244;
- Харківська область – 178;
- Херсонська область – 150;
- Хмельницька область – 335;
- Черкаська область – 300;
- Чернівецька область – 128;
- Чернігівська область – 164.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.