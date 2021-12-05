В Україні за минулу добу зафіксовано ​​​​​​6 622 нові випадки COVID-19

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В Україні за минулу добу, 4 грудня, зафіксовано ​​6 622 нових випадків зараження COVID-19. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом останньої доби в Україні:

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 497 477 осіб;
  • одужало –  3 050 659 осіб;
  • летальних випадків – 88 280;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 076 359.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 515;
  • Вінницька область – 325;
  • Волинська область – 235;
  • Дніпропетровська область – 360;
  • Донецька область – 289;
  • Житомирська область – 361;
  • Закарпатська область – 248;
  • Запорізька область – 246;
  • Івано-Франківська область – 204;
  • Київська область – 535;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область – 34;
  • Львівська область – 259;
  • Миколаївська область – 278;
  • Одеська область – 440;
  • Полтавська область – 190;
  • Рівненська область – 163;
  • Сумська область – 285;
  • Тернопільська область – 244;
  • Харківська область – 178;
  • Херсонська область – 150;
  • Хмельницька область – 335;
  • Черкаська область – 300;
  • Чернівецька область – 128;
  • Чернігівська область – 164.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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