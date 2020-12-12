На Днепропетровщине два рыбака погибли, провалившись под лед

В Днепропетровской области, в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека и утонули, передает ГСЧС.

«Сегодня, 12 декабря в ГСЧС поступило сообщение, что в Криничанском районе в селе Александровка на реке Базавлук, предварительно, во время рыбалки, провалились под лед два человека», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, погибших рыбаков, 1970 и 1951 рождения, обнаружили на расстоянии 10 метров от берега. С помощью лодки и веревки спасатели достали утопленников и доставили к берегу.

Тела мужчин, без видимых следов насильственной смерти направлено на судмедэкспертизу. // УНН