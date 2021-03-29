В Україні за минулу добу зафіксовано 8346 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 8346 нових випадків COVID-19. Захворіли 344 дитини та 140 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 129 осіб;
- виписано з лікарень – 1 647 осіб;
- летальних випадків – 178;
- одужало – 2 875 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 39 732 (зокрема методом ПЛР – 24 404, методом ІФА – 5 631);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9 697.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 652 409 осіб;
- одужало – 1 303 500 осіб;
- летальних випадків – 32 132;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 007 427.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 402 випадки;
Вінницька область – 365 випадків;
Волинська область – 223 випадки;
Дніпропетровська область – 647 випадків;
Донецька область – 175 випадків;
Житомирська область – 567 випадків;
Закарпатська – 201 випадок;
Запорізька область – 136 випадків;
Івано-Франківська область – 226 випадків;
Київська область – 518 випадків;
Кіровоградська область – 59 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 820 випадків;
Миколаївська область – 243 випадки;
Одеська область – 658 випадків;
Полтавська область – 154 випадки;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 326 випадків;
Тернопільська область – 390 випадків;
Харківська область – 664 випадки;
Херсонська область – 145 випадків;
Хмельницька область – 428 випадків;
Черкаська область – 392 випадки;
Чернівецька область – 292 випадки;
Чернігівська область – 147 випадків.
Tweet