Женщина сожгла дом, пытаясь растопить печь дизтопливом

Спасателям пришлось не только тушить пламя, но и срочно выносить из него газовые баллоны, которые в любой момент могли взорваться.

В селе Александрия в Ривненской области пенсионерка хотела растопить печь дизтопливом и осталась без крыши над головой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Когда приехали на место инцидента пожарные, дом весь охватило огнем. Вызов, говорят, был запоздалым. Спасателям пришлось не только тушить пламя, но и срочно выносить из него газовые баллоны, которые в любой момент могли взорваться. Дом выгорел дотла.

Без крыши над головой осталась пенсионерка. Физически она не пострадала. Спасателям призналась — пожар произошел после того, как она пыталась растопить печь дизтопливом. // УНИАН