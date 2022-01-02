В Україні за за перший день 2022 року зафіксовано ​​1 863 нові випадки COVID-19

За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 108 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Також протягом минулої доби:

госпіталізовано – 0 осіб;

летальних випадків – 98;

одужало – 2 259 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 674 538 осіб;

одужало – 3 477 188 осіб;

летальних випадків – 96 187;

проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 277;

Вінницька область – 76;

Волинська область – 36;

Дніпропетровська область – 66;

Донецька область – 16;

Житомирська область – 127;

Закарпатська область – 76;

Запорізька область – 48;

Івано-Франківська область – 103;

Київська область – 85;

Кіровоградська область – 45;

Луганська область – 6;

Львівська область – 115;

Миколаївська область – 48;

Одеська область – 75;

Полтавська область – 100;

Рівненська область – 54;

Сумська область – 74;

Тернопільська область – 110;

Харківська область – 90;

Херсонська область – 1;

Хмельницька область – 72;

Черкаська область – 40;

Чернівецька область – 42;

Чернігівська область – 81.

У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти вакцинації по всій Україні зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.