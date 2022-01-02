В Україні за за перший день 2022 року зафіксовано ​​1 863 нові випадки COVID-19

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За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 108 дітей та 12 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Також протягом минулої доби:

  • госпіталізовано – 0 осіб;
  • летальних випадків – 98;
  • одужало – 2 259 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 674 538 осіб;
  •  одужало – 3 477 188 осіб;
  •  летальних випадків – 96 187;
  •  проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 277;
  • Вінницька область – 76;
  • Волинська область – 36;
  • Дніпропетровська область – 66;
  • Донецька область – 16;
  • Житомирська область – 127;
  • Закарпатська область – 76;
  • Запорізька область – 48;
  • Івано-Франківська область – 103;
  • Київська область – 85;
  • Кіровоградська область – 45;
  • Луганська область – 6;
  • Львівська область – 115;
  • Миколаївська область – 48;
  • Одеська область – 75;
  • Полтавська область – 100;
  • Рівненська область – 54;
  • Сумська область – 74;
  • Тернопільська область – 110;
  • Харківська область – 90;
  • Херсонська область – 1;
  • Хмельницька область – 72;
  • Черкаська область – 40;
  • Чернівецька область – 42;
  • Чернігівська область – 81.

У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти вакцинації по всій Україні зачинені.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.

Джерело: МОЗ

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