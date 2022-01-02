В Україні за за перший день 2022 року зафіксовано 1 863 нові випадки COVID-19
За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1 863 нові підтверджені випадки інфікування COVID-19. Зокрема, захворіли 108 дітей та 12 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.
Також протягом минулої доби:
- госпіталізовано – 0 осіб;
- летальних випадків – 98;
- одужало – 2 259 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 674 538 осіб;
- одужало – 3 477 188 осіб;
- летальних випадків – 96 187;
- проведено ПЛР-тестувань – 16 816 266.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 277;
- Вінницька область – 76;
- Волинська область – 36;
- Дніпропетровська область – 66;
- Донецька область – 16;
- Житомирська область – 127;
- Закарпатська область – 76;
- Запорізька область – 48;
- Івано-Франківська область – 103;
- Київська область – 85;
- Кіровоградська область – 45;
- Луганська область – 6;
- Львівська область – 115;
- Миколаївська область – 48;
- Одеська область – 75;
- Полтавська область – 100;
- Рівненська область – 54;
- Сумська область – 74;
- Тернопільська область – 110;
- Харківська область – 90;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 72;
- Черкаська область – 40;
- Чернівецька область – 42;
- Чернігівська область – 81.
У МОЗ нагадали, що 1 та 2 січня пункти вакцинації по всій Україні зачинені.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 713 311 людей, з них отримали першу дозу – 14 713 309 людей, отримали дві дози – 13 734 741 людина, отримали додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом проведено 28 457 565 щеплень.Tweet