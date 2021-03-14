В Україні за минулу добу зафіксовано 9012 нових випадків COVID-19
Серед захворілих – 491 дитина та 193 медпрацівники.
Про це повідомляє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 216 осіб;
- летальних випадків – 145;
- одужало – 2 743 особи;
- здійснено тестувань за добу – 60 522 (зокрема методом ПЛР – 31 598, методом ІФА – 6 132, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 792).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 460 756 осіб;
- одужало – 1 222 516 осіб;
- летальних випадків – 28 303;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 360 066.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Київ – 439 випадків;
Вінницька область – 634 випадки;
Волинська область – 150 випадків;
Дніпропетровська область – 660 випадків;
Донецька область – 346 випадків;
Житомирська область – 923 випадки;
Закарпатська – 311 випадків;
Запорізька область – 114 випадків;
Івано-Франківська область – 461 випадок;
Київська область – 552 випадки;
Кіровоградська область – 56 випадків;
Луганська область – 27 випадків;
Львівська область – 590 випадків;
Миколаївська область – 344 випадки;
Одеська область – 485 випадків;
Полтавська область – 105 випадків;
Рівненська область – 155 випадків;
Сумська область – 309 випадків;
Тернопільська область – 365 випадків;
Харківська область – 569 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 533 випадки;
Черкаська область – 142 випадки;
Чернівецька область – 477 випадків;
Чернігівська область – 194 випадки.Tweet