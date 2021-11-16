В Україні зафіксовано 16 308 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 15 листопада, зафіксовано 16 308 нових випадків COVID-19. Захворіли 1168 дітей та 327 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 264 особи;

летальних випадків – 838 (рекорд);

одужало – 21 914 осіб;

здійснено тестувань за добу – 112 896 (зокрема методом ПЛР – 45 674, методом ІФА – 13 529);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 693.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 244 749 осіб;

одужало – 2 664 373 особи;

летальних випадків – 77 985;

проведено ПЛР-тестувань – 15 292 648.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1481 випадок;

Вінницька область – 619 випадків;

Волинська область – 627 випадків;

Дніпропетровська область – 1635 випадків;

Донецька область – 736 випадків;

Житомирська область – 301 випадок;

Закарпатська область – 379 випадків;

Запорізька область – 1084 випадки;

Івано-Франківська область – 325 випадків;

Київська область – 754 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 337 випадків;

Львівська область – 770 випадків;

Миколаївська область – 842 випадки;

Одеська область – 1549 випадків;

Полтавська область – 1000 випадків;

Рівненська область – 653 випадки;

Сумська область – 387 випадків;

Тернопільська область – 280 випадків;

Харківська область – 547 випадків;

Херсонська область – 153 випадки;

Хмельницька область – 387 випадків;

Черкаська область – 762 випадки;

Чернівецька область – 247 випадків;

Чернігівська область – 326 випадків.

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