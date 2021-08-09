В Україні зафіксовано 300 нових випадків COVID-19
В Україні за минулу добу, 8 серпня, зафіксовано 300 нових випадків COVID-19. Захворіли 20 дітей та 2 медпрацівники.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 400 осіб;
- летальних випадків – 5;
- одужало – 281 особа;
- здійснено тестувань за добу – 16 720 (зокрема методом ПЛР – 9 383, методом ІФА – 1 424);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 913.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 259 451 особа;
- одужало – 2 191 202 особи;
- летальних випадків – 53 100;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 537 474.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 51 випадок;
Вінницька область – 24 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 12 випадків;
Донецька область – 1 випадок;
Житомирська область – 17 випадків;
Івано-Франківська область – 20 випадків;
Київська область – 5 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 9 випадків;
Миколаївська область – 8 випадків;
Одеська область – 39 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 2 випадки;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область – 32 випадки;
Харківська область – 13 випадків;
Херсонська область – 7 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 2 випадки;
Чернівецька область – 21 випадок;
Чернігівська область – 6 випадків.Tweet