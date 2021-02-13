На столичных Теремках-2 сгорела квартира в новом ЖК (фото)

С субботу, 13 февраля, на рассвете в Голосеевском районе Киева по адресу улица Академика Вильямса 19/14 загорелась квартира. Спасатели не могли быстро развернуть штаб из-за запаркованных у дома автомобилей. Жильцам и пожарным пришлось буквально на руках выносить со двора машины.

Сообщение о пожаре поступило в 5:38, который возник в многоквартирном жилом доме на ул. Академика Вильямса, 19/14, что в Голосеевском районе столицы. Передает Информатор по данным спасателей.

Пожар возник в одной из квартир на 4-этаже 22-этажного жилого дома на общей площади 70 кв. м. Сразу же бойцы приступили к эвакуации жителей дома и ликвидации пожара.

Сложность тушения пожара заключалась в том, что подъезд к дому был запаркован частными автомобилями, поэтому из-за сложных погодных условий, спасателям совместно с жителями пришлось их отбуксировать для дальнейшего проезда пожарно-спасательной техники.

Пожар спасателям удалось локализовать в 6:54, а в 7:08 — ликвидировать. Во время тушения пожара из дома эвакуировали на безопасное расстояние 16 человек, 5 из них — дети.

Травмировался человек, владелец квартиры 1974 года, которого с ожогами верхних конечностей медиками был госпитализирован в Киевский ожоговый центр. Также было подозрение на отравление продуктами горения у девочки 2015 рождения, ее осмотрели на месте медики, родители от дальнейшей госпитализации отказались.

В результате пожара квартира выгорела полностью, закопчены стены и потолок общего коридора.

На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 49 человек личного состава. Причина пожара будет устанавливаться правоохранителями.

Платон Бережной

Фото ГСЧС