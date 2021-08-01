В Україні зафіксовано 484 нові випадки COVID-19

В Україні за минулу добу, 31 липня, зафіксовано 484 нові випадки COVID-19. Захворіли 16 дітей та 7 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 473 особи;

летальних випадків – 6;

одужало – 131 особа;

здійснено тестувань за добу – 26 450 (зокрема методом ПЛР – 13 745, методом ІФА – 2 676);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 10 029.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 253 269 осіб;

одужало – 2 186 994 особи;

летальних випадків – 52 951;

проведено ПЛР-тестувань – 11 395 330.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 86 випадків;

Вінницька область – 18 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 41 випадок;

Донецька область – 14 випадків;

Житомирська область – 24 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 16 випадків;

Івано-Франківська область – 8 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 12 випадків;

Львівська область – 12 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 55 випадків;

Полтавська область – 10 випадків;

Рівненська область – 5 випадків;

Сумська область – 16 випадків;

Тернопільська область – 21 випадок;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 24 випадки;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 7 випадків;

Чернівецька область – 12 випадків;

Чернігівська область – 6 випадків.

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