В Україні зафіксовано 541 новий випадок COVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 541 новий випадок COVID-19. Захворіли 26 дітей та 11 медпрацівників.
Про це повідомляє МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 266 осіб;
- летальних випадків – 20;
- одужало – 1 086 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 40 517 (зокрема методом ПЛР – 20 151, методом ІФА – 8 271);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 095.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 238 364 особи;
- одужало – 2 172 687 осіб;
- летальних випадків – 52 504;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 945 216.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 197 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 3 випадки;
Дніпропетровська область – 24 випадки;
Донецька область –22 випадки;
Житомирська область – 12 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 11 випадків;
Івано-Франківська область – 13 випадків;
Київська область – 37 випадків;
Кіровоградська область – 1 випадок;
Луганська область – 25 випадків;
Львівська область – 19 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 52 випадки;
Полтавська область – 13 випадків;
Рівненська область – 4 випадки;
Сумська область – 17 випадків;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 10 випадків;
Херсонська область – 8 випадків;
Хмельницька область – 7 випадків;
Черкаська область – 16 випадків;
Чернівецька область – 6 випадків;
Чернігівська область – 8 випадків.Tweet