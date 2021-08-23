В Україні зафіксовано 610 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 22 серпня, зафіксовано 610 нових випадків COVID-19. Захворіли 33 дитини та 3 медпрацівники.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 425 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 434 особи;

здійснено тестувань за добу – 19 631 (зокрема методом ПЛР – 10 642, методом ІФА – 1 493);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 496.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 275 171 особа;

одужало – 2 201 433 особи;

летальних випадків – 53 474;

проведено ПЛР-тестувань – 11 827 261.

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