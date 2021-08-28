На Запоріжжі УАЗ виштовхав Subaru Forester у дерево – загинула дитина (фото)

За попередніми даними 70-річний водій автомобіля «УАЗ» скоїв зіткнення з «Subaru Forester», який виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на дерево. За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження.

26 серпня близько 13 години до відділення поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками у селищі міського типу Комишуваха.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група відділу поліції, слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Запорізькій області, медики швидкої допомоги.

За попередніми даними встановлено, що водій автомобіля «УАЗ» 1951 року народження, рухаючись по вулиці Богдана Хмельницького, не надав перевагу у русі легковику «Subaru Forester» під керуванням 35-річного чоловіка, та скоїв з ним зіткнення. Після цього кросовер відкинуло за межі проїзної частини де він наїхав на дерево.

Разом з водієм у салоні іномарки знаходилися жінка 1986 р.н., а також троє хлопчиків 3-х, 9-ти та 10-ти років. Внаслідок ДТП від отриманих тілесних ушкоджень старший з дітей помер на місці пригоди, ще двох — з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція за цією статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Вартові еспресо