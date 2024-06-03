ЗСУ FPV-дронами розгромили колону росіян у Курській області (відео)

Українські військові за допомогою дронів змогли знищити автомобільну колону з росіянами у Курській області.

Спочатку ворожу ціль у Курській області помітив дрон-розвідник, за допомогою якого на авто були наведені FPV-дрони. Удар було завдано за класичною схемою: по машинах у голові та у хвості колони в першу чергу.

Однак така тактика гарно діє тільки на вузьких дорогах, адже не дозволяє автомобілям машинам з’їхати та втікти із зони ураження.

За попередніми даними авторами відео є підрозділи “Малібу” 53-ї окремої механізованої бригади та “Крила до пекла” 103 ОБрТРО. Дата зйомки та безпосередні координати не відомі.

Але як пише Defence Express, їх можна визначити за допомогою геолокації. Ймовірно, місце обстрілу було всього лише у 2,5 км від України у районі російських населених пунктів Свердликово та Лебедевка.