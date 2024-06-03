Викрито злочинне угруповання, яке через мережу кол-центрів ошукало громадян країн ЄС під приводом інвестування у криптовалюту

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність злочинного угруповання, яке діяло на території України та ошукувало іноземних громадян.

Затримано 2 організаторів, серед яких довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Хмело», та 12 учасників, які налагодили функціонування масштабної шахрайської схеми.

Затриманим повідомлено про підозру за фактом шахрайства, а також залежно від ролі та участі кожного їм інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Вони запустили потужну рекламну кампанію про вигідні умови інвестування у криптовалюту. Зацікавленим громадянам з різних країн Європейського Союзу телефонували з кол-центрів. Видаючи себе за представників розробника криптовалют з різних міжнародних бірж, спонукали людей до встановлення спецдодатків і переведення грошей на підконтрольні їм електронні гаманці. Далі створювали штучну видимість збільшення вкладеного капіталу, провокуючи людей переводити більші суми.

У такий спосіб вони заволодівали коштами громадян.

Попередньо встановлено, що розмір завданої потерпілим від шахрайства шкоди становив декілька мільйонів гривень. Встановлюється повне коло потерпілих від протиправної діяльності осіб та остаточна сума завданих збитків.

Правоохоронці провели майже 40 обшуків на території Київської, Хмельницької областей і міста Києва. Вилучили 136 одиниць офісної техніки, документацію, близько 1000 сім-карт, стартові пакети різних мобільних операторів, а також 64 520 дол США, понад 300 тис. грн, 4 600 євро.

За клопотанням прокуратури їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались у співпраці зі слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура