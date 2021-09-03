В Україні зафіксували майже 2,7 тис. нових випадків COVID-19

За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 171 дитина та 40 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 826 осіб. Водночас, одужало – 1 112 осіб, а летальних випадків зафіксовано 45.

За добу було протестовано 23 538 осіб методом ПЛР, 7 305 осіб – методом ІФА, 21 532 особи – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 293 541 особа; одужали – 2 210 866 осіб; летальних випадків – 53 922; проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 321 випадок;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 52 випадки;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 157 випадків;

Житомирська область – 67 випадків;

Закарпатська область – 30 випадків;

Запорізька область – 117 випадків;

Івано-Франківська область – 85 випадків;

Київська область – 115 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 90 випадків;

Львівська область – 213 випадків;

Миколаївська область – 42 випадки;

Одеська область – 236 випадків;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 71 випадок;

Тернопільська область – 71 випадок;

Харківська область – 231 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 104 випадки;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 164 випадки;

Чернігівська область – 52 випадки.

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