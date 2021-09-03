В Україні зафіксували майже 2,7 тис. нових випадків COVID-19
За минулу добу, 2 вересня, в Україні зафіксували 2693 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 171 дитина та 40 медпрацівників.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 826 осіб. Водночас, одужало – 1 112 осіб, а летальних випадків зафіксовано 45.
За добу було протестовано 23 538 осіб методом ПЛР, 7 305 осіб – методом ІФА, 21 532 особи – експрес-тестами.
За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 293 541 особа; одужали – 2 210 866 осіб; летальних випадків – 53 922; проведено ПЛР-тестувань – 12 055 523.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (321), Одеській (236), Харківській (231), Львівській (213) та Дніпропетровській (191) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 321 випадок;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 52 випадки;
- Дніпропетровська область – 191 випадок;
- Донецька область – 157 випадків;
- Житомирська область – 67 випадків;
- Закарпатська область – 30 випадків;
- Запорізька область – 117 випадків;
- Івано-Франківська область – 85 випадків;
- Київська область – 115 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 90 випадків;
- Львівська область – 213 випадків;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 236 випадків;
- Полтавська область – 28 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 71 випадок;
- Тернопільська область – 71 випадок;
- Харківська область – 231 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 104 випадки;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 164 випадки;
- Чернігівська область – 52 випадки.